النائب أحمد الخير لـmtv: أهمية اجتماع الحكومة تكمن بالأسباب الحياتيّة التي تخصّ المواطن لكنّ الأولوية بالنسبة إلينا هو انتخاب رئيس جمهوريّة ثمّ تكليف رئيس حكومة من خلال استشارات نيابيّة

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