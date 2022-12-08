النائب سجيع عطية لـmtv: كلّ الاحتمالات واردة ومفتوحة في ما خصّ الأسماء التي قد نصوّت بها ولم نتّفق على إسم معيّن ولا بدّ من التوافق على شخصيّة قادرة على الوصول

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