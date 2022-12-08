النائب بيار بو عاصي: المشكلة تكمن في الخروج من جلسة انتخاب الرئيس وما يحصل هروب من المسؤوليّة ويجب انتخاب رئيس بالوسائل الديمقراطية ومن يُريد حواراً يبدأه قبل سنة ولا ينتظر الفراغ الرئاسي

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