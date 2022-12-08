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النائب نبيل بدر لـ الجديد: طلبنا من الكتل النيابية التي لديها أسماء ان تطرحها لبحثها ولم نصوّت لميشال معوّض لكي لا نكون خلف اسم لن يصل الى سدة الرئاسة "نحنا ما منحب نخسر"

Lebanon 24
08-12-2022 | 04:00
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