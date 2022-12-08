النائب نبيل بدر لـ الجديد: طلبنا من الكتل النيابية التي لديها أسماء ان تطرحها لبحثها ولم نصوّت لميشال معوّض لكي لا نكون خلف اسم لن يصل الى سدة الرئاسة "نحنا ما منحب نخسر"

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