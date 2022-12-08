Advertisement

أخبار عاجلة

الان عون من مجلس النواب: نتحضر للانتقال الى خيار مختلف عن خيار الورقة البيضاء

Lebanon 24
08-12-2022 | 04:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب محمد خواجة لـ"الجديد": خيارنا الورقة البيضاء وهذ الأمر يحث الكتل النيابية على الحوار "وغير هيك ما في رئيس"
lebanon 24
08/12/2022 15:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب حسن فضل الله من مجلس النواب : ندعو للتوافق على اسم ونريد انتخاب رئيس للجمهورية ومنفتحون على الحوار والموضوع "مش تجميع" أرقام وسنصوت بـالورقة البيضاء
lebanon 24
08/12/2022 15:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هادي أبو الحسن من مجلس النواب: هناك نواب يعlدون الى تطيير النصاب، مرة بالتغيب عن الجلسة ومرة بالورقة البيضاء
lebanon 24
08/12/2022 15:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة مجلس النواب بين فقدان النصاب والورقة البيضاء.. بري: لا ألتزم سوى بالأعياد الوطنية
lebanon 24
08/12/2022 15:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:49 | 2022-12-08
08:40 | 2022-12-08
08:36 | 2022-12-08
08:25 | 2022-12-08
08:14 | 2022-12-08
07:58 | 2022-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website