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الرئيس بري دعا الكتل النيابية الى إعلان رأيها بالحوار وإذا التمس ايجابية فسيحول الجلسة المقبلة الى جلسة حوار

Lebanon 24
08-12-2022 | 04:42
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