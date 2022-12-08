النائب إيهاب مطر من مجلس النواب: ميشال معوّض مرشّح جدّي ولكن لا نقفل الباب لإمكانية التوافق حول مرشّح قادر على الوصول إلى الرئاسة ونريد رئيساً قادراً على إجراء الإصلاحات وعلى تطبيق الطائف

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