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معوّض: ترشيحي هدفه الوصول الى حل بلبنان وهذا يحصل عندما يعود الجميع الى منطق الدولة واعادة العلاقات بين لبنان والدول العربية

Lebanon 24
08-12-2022 | 05:14
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