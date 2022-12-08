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ديفيد هيل من عين التينة: الوضع في لبنان غير ميؤوس منه ولكن ما ينقص هو الارادة السياسية بالاصلاح

Lebanon 24
08-12-2022 | 07:05
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