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الرئاسة المصرية: السيسي عبر للرئيس الصيني عن تطلعه للعمل مع بكين للارتقاء بالعلاقات الثنائية في الفترة المقبلة

Lebanon 24
08-12-2022 | 08:49
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