الرئيس نجيب ميقاتي أدى مناسك العمرة صباحا حيث توجه الى مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل مشاركته غدا في القمة القمة العربية- الصينية التي تستضيفها المملكة

Lebanon 24