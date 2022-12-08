Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول رفيع في البيت الأبيض: تبادل السجناء استثناء ومن الخطأ أن يتم الاستنتاج بأنه سيكون القاعدة (الجزيرة)

Lebanon 24
08-12-2022 | 11:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: لا نية لبايدن في لقاء بوتين وعلى موسكو أن تأخذ عرضنا لتبادل السجناء بشكل جدي أو تقدم عرضا بديلا (الجزيرة)
lebanon 24
09/12/2022 01:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس جو بايدن أجرى محادثات هاتفية اليوم مع مسؤولين في الحزب الديمقراطي (الجزيرة)
lebanon 24
09/12/2022 01:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس بايدن كان واضحا بأنه ستكون هناك عواقب وأن قرار أوبك+ كان خطأ (الجزيرة)
lebanon 24
09/12/2022 01:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن لا يعتقد أنه سيكون هناك ركود للاقتصاد الأميركي (الجزيرة)
lebanon 24
09/12/2022 01:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:37 | 2022-12-08
17:28 | 2022-12-08
17:24 | 2022-12-08
17:22 | 2022-12-08
17:22 | 2022-12-08
16:33 | 2022-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website