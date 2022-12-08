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أخبار عاجلة
إعلام إسرائيلي: طهران تحاول استخدام ممر تهريب جديد عبر بيروت بعد فشل ممر دمشق
Lebanon 24
08-12-2022
|
15:31
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