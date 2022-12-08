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وزير الخارجية الأميركي: سنواصل السعي لمحاسبة النظام الإيراني على أفعاله

Lebanon 24
08-12-2022 | 15:54
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