وزير السياحة عبر الـLBCI متوجّها الى أعضاء المجلس النيابي: أطلب منكم الوفاء بوعودكم التي على أساسها انتخبكم الشعب اللبناني والذهاب الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية

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