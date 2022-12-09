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الرئيس الإيراني يتوعد من وصفهم بـ "مثيري الشغب وقتلة أفراد الأمن" بالمحاكمة

Lebanon 24
09-12-2022 | 03:12
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