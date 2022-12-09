Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: سأجري الأحد محادثات مع بوتين وزيلينسكي لبحث سبل حل أزمة الحبوب

Lebanon 24
09-12-2022 | 04:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة التركية: بوتين أبلغ أردوغان أنّه يعمل على حلّ أزمة تصدير الحبوب (العربية)
lebanon 24
09/12/2022 14:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرميلن: محادثات بوتين وأردوغان لم تتطرق لأزمة أوكرانيا
lebanon 24
09/12/2022 14:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين يلتقي أردوغان في أستانا يوم الخميس لبحث الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
09/12/2022 14:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: صفقة الحبوب أظهرت إمكانية الدبلوماسية في الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
09/12/2022 14:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:20 | 2022-12-09
06:58 | 2022-12-09
06:48 | 2022-12-09
06:24 | 2022-12-09
05:57 | 2022-12-09
05:55 | 2022-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website