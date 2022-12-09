21
o
بيروت
26
o
طرابلس
1
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
1
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
باسيل بعد لقائه الراعي: ما حصل بشأن إنعقاد جلسة مجلس الوزراء لا يجب أن يمر بشكل عادي
Lebanon 24
09-12-2022
|
05:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: جلسة مجلس الوزراء امس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية والجلسة اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب
Lebanon 24
باسيل: جلسة مجلس الوزراء امس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية والجلسة اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب
09/12/2022 14:23:06
09/12/2022 14:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انعقاد جلسة مجلس الوزراء: هدف حكومي في مرمى "التيار" وباسيل
Lebanon 24
انعقاد جلسة مجلس الوزراء: هدف حكومي في مرمى "التيار" وباسيل
09/12/2022 14:23:06
09/12/2022 14:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إنعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا مؤكد نصابا وميثاقية وتخفيض الجدول الى25 بندا
Lebanon 24
إنعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا مؤكد نصابا وميثاقية وتخفيض الجدول الى25 بندا
09/12/2022 14:23:06
09/12/2022 14:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: أحمّل الجميع مسلمين ومسيحيين مسؤولية ما حصل في مجلس الوزراء الاثنين وهو ضرب للميثاق
Lebanon 24
باسيل: أحمّل الجميع مسلمين ومسيحيين مسؤولية ما حصل في مجلس الوزراء الاثنين وهو ضرب للميثاق
09/12/2022 14:23:06
09/12/2022 14:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"المليون ليرة" في السوق في هذا الموعد
Lebanon 24
"المليون ليرة" في السوق في هذا الموعد
01:45 | 2022-12-09
09/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لـ"المركزي".. كم بلغ "دولار صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
بيان جديد لـ"المركزي".. كم بلغ "دولار صيرفة" اليوم؟
11:35 | 2022-12-08
08/12/2022 11:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-12-08
08/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاني صعوبات في المشي... بفيديو مؤثر الفنانة الشهيرة تُعلن عن إصابتها بمرض نادر جداً
Lebanon 24
تعاني صعوبات في المشي... بفيديو مؤثر الفنانة الشهيرة تُعلن عن إصابتها بمرض نادر جداً
08:15 | 2022-12-08
08/12/2022 08:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما سيشهده سعر الدولار في لبنان!
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما سيشهده سعر الدولار في لبنان!
03:12 | 2022-12-09
09/12/2022 03:12:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:20 | 2022-12-09
مجلس التعاون الخليجي: نؤكد رفضنا لاستمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول
06:58 | 2022-12-09
الرئيس الصيني: سنعمل على إنشاء مجلس للاستثمار بين الصين ومجلس التعاون الخليجي
06:48 | 2022-12-09
الرئيس الصيني: العلاقات الصينية الخليجية تقوم على الثقة المتبادلة بين الجانبين
06:24 | 2022-12-09
وكالة "تاس" عن مصدر دبلوماسي روسي: إجتماع روسي أميركي اليوم في اسطنبول لمناقشة القضايا المثيرة للقلق (الجزيرة)
05:57 | 2022-12-09
ولي العهد السعودي: على إيران الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية
05:55 | 2022-12-09
الراعي يستبقي باسيل إلى مأدبة الغداء في بكركي (أم تي في)
فيديو
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
09/12/2022 14:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
09/12/2022 14:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
09/12/2022 14:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact