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باسيل: هناك مراسيم صدرت من مجلس الوزراء لم تضرب موقع رئاسة الجمهورية فقط بل ضربت الجمهورية

Lebanon 24
09-12-2022 | 05:26
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باسيل: موقع رئاسة الجمهورية له رمزيته وتمثيله ومعناه وبالتالي هناك مسؤولية وسنبقى نسعى ولن نتعب لايجاد اسم لرئاسة الجمهورية يحظى باجماع النواب
lebanon 24
09/12/2022 14:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: أعلنوا أمس انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعا الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور
lebanon 24
09/12/2022 14:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم
lebanon 24
09/12/2022 14:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرّئيس نجيب ميقاتي عبر "الجديد": الدستور لا يسمح بـ"فراغ" بل هناك شغورٌ رئاسي والدستور واضح بأن مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الشغور
lebanon 24
09/12/2022 14:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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