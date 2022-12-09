الرئيس الصيني: في القضية الفلسطينية يجب التمسك بحزم بحلّ الدولتين وبمبدأ الأرض مقابل السلام ولا يمكن أن يستمر الظلم التاريخي الذي يعاني منه الفلسطينيون إلى أجل غير مسمى

Lebanon 24