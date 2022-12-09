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أخبار عاجلة
الرئيس الفلسطيني: يجب محاسبة إسرائيل على إنتهاكاتها بحقّ الشعب الفلسطيني
Lebanon 24
09-12-2022
|
09:17
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