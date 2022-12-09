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بوتين: سيكون من الضروري "في نهاية المطاف التوصل الى اتفاق" لإنهاء النزاع في أوكرانيا

Lebanon 24
09-12-2022 | 09:35
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