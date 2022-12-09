مصدر لـ"لبنان 24": خروج المودعة جهاد سيف الدين من مصرف "سوسييتيه جنرال" في زحلة بعدما حصلت على مبلغ 2000 دولار ووُعدت بأخذ 3000 دولار الاثنين المقبل

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