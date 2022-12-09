Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء العراق: لن نسمح أن يكون العراق ممرا أو مقرا للاعتداء على دول الجوار

Lebanon 24
09-12-2022 | 10:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء العراق المكلف: الحد من الفساد أولويتنا ولن نسمح بإهدار أموال العراقيين (العراق)
lebanon 24
09/12/2022 21:39:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق: ندعم كل الجهود الآيلة إلى تعزيز العلاقة مع الصين
lebanon 24
09/12/2022 21:39:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي يجدد التزام بلاده بمواصلة تزويد لبنان بالنفط (العربية)
lebanon 24
09/12/2022 21:39:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي التقى ولي عهد دولة الكويت ورئيس وزراء العراق ونظيره الجزائري في الرياض.. هذا ما جرى بحثه
lebanon 24
09/12/2022 21:39:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:37 | 2022-12-09
14:36 | 2022-12-09
14:35 | 2022-12-09
14:34 | 2022-12-09
14:27 | 2022-12-09
14:08 | 2022-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website