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الرئيس السابق ميشال عون من بكركي: هناك ضرب للميثاق وللدستور والحقوق غير مصانة ولأن الازمة كبيرة جدا الكلام غير مباح ولست هنا لمناقشة انتخابات الرئيس

Lebanon 24
09-12-2022 | 11:38
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