Advertisement

أخبار عاجلة

قوات سوريا الديمقراطية: ندعم أي جهود حقيقية تقودها القوى الدولية في سوريا لضمان استمرار الاستقرار والأمن في المنطقة ووقف الهجوم التركي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
09-12-2022 | 12:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات سوريا الديمقراطية تعلن تعليق عملياتها مع التحالف الدولي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
09/12/2022 21:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القوات الروسية في سوريا يلتقي القائد الكردي مظلوم عبدي لمناقشة التوترات مع تركيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
09/12/2022 21:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قوات سوريا الديمقراطية يدعو المجتمع الدولي إلى ترجمة رفضه للعملية التركية لخطوات عملية (الشرق)
lebanon 24
09/12/2022 21:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول قوات سوريا الديمقراطية: نأخذ التهديدات التركية بالتدخل البري على محمل الجدّ
lebanon 24
09/12/2022 21:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:37 | 2022-12-09
14:36 | 2022-12-09
14:35 | 2022-12-09
14:34 | 2022-12-09
14:27 | 2022-12-09
14:08 | 2022-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website