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البيان الختامي للقمة العربية الصينية : دعم جهود إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية بما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
09-12-2022 | 13:17
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