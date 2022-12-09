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الرئيس الأوكراني: صيغتنا للسلام تشمل ١٠ نقاط بينها الأمن النووي واستعادة وحدة أراضينا والأسرى وكذلك أمن الطاقة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2022 | 14:37
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