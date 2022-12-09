15
o
بيروت
17
o
طرابلس
-2
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مينداناو بالفلبين
Lebanon 24
09-12-2022
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب ساحل أميركا الوسطى (العربية)
Lebanon 24
زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب ساحل أميركا الوسطى (العربية)
10/12/2022 05:50:11
10/12/2022 05:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جاوة الغربية في إندونيسيا
Lebanon 24
زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جاوة الغربية في إندونيسيا
10/12/2022 05:50:11
10/12/2022 05:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوبي جزيرة جاوة الإندونيسية
Lebanon 24
زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوبي جزيرة جاوة الإندونيسية
10/12/2022 05:50:11
10/12/2022 05:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الجابون ولا إصابات
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الجابون ولا إصابات
10/12/2022 05:50:11
10/12/2022 05:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"المليون ليرة" في السوق في هذا الموعد
Lebanon 24
"المليون ليرة" في السوق في هذا الموعد
01:45 | 2022-12-09
09/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
2700 دولار سيدفعها المواطن على "سلعة".. ما هي؟
Lebanon 24
2700 دولار سيدفعها المواطن على "سلعة".. ما هي؟
02:45 | 2022-12-09
09/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مي شدياق تتعرّض لحادث مروّع في فرنسا.. كيف هي حالتها؟
Lebanon 24
مي شدياق تتعرّض لحادث مروّع في فرنسا.. كيف هي حالتها؟
13:54 | 2022-12-09
09/12/2022 01:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما سيشهده سعر الدولار في لبنان!
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما سيشهده سعر الدولار في لبنان!
03:12 | 2022-12-09
09/12/2022 03:12:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ طرأ بشأن دولار "صيرفة".. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
إجراءٌ طرأ بشأن دولار "صيرفة".. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
14:23 | 2022-12-09
09/12/2022 02:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:21 | 2022-12-09
أستراليا: تزويد إيران لروسيا بالمسيّرات دليل على دورها بزعزعة الأمن العالمي
19:20 | 2022-12-09
العقوبات الأسترالية تشمل كيانين إيرانيين وعناصر "شرطة الأخلاق"
19:19 | 2022-12-09
أستراليا تقرر فرض عقوبات على 13 فردا إيرانيين (العربية)
18:30 | 2022-12-09
سفير روسيا لدى واشنطن: لا دليل على تحسّن العلاقات مع الولايات المتحدة
17:41 | 2022-12-09
المندوب الروسي في مجلس الأمن: ظهرت بعض الأسلحة الممنوحة إلى أوكرانيا في السوق السوداء في بلدان بالشرق الأوسط
17:39 | 2022-12-09
المندوب الروسي في مجلس الأمن: ثمة تقارير عن نقل أسلحة من مستودعات في أوكرانيا إلى دول إفريقية
فيديو
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
10/12/2022 05:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
10/12/2022 05:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
10/12/2022 05:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact