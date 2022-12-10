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الأناضول: تركيا تتطلع لتنفيذ الاتفاقية مع موسكو بشأن الجماعات الكردية المسلحة شمال سوريا

Lebanon 24
10-12-2022 | 02:02
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