Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون يمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لشن ضربات داخل روسيا

Lebanon 24
10-12-2022 | 05:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التايمز البريطانية: البنتاغون أعطى الضوء الأخضر لأوكرانيا لشن هجمات بالمسيرات داخل روسيا
lebanon 24
10/12/2022 20:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن يؤكد عدم تشجيع أوكرانيا على الضربات في عمق روسيا
lebanon 24
10/12/2022 20:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: نبحث مع الحلفاء في الناتو نشر نظام الباتريوت في أوكرانيا وسيغيّر هذا قواعد اللعبة مع روسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/12/2022 20:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا بمجلس الأمن: أوكرانيا تنفذ ضربات ضد بنيتها التحتية وتحاول اتهام روسيا بذلك
lebanon 24
10/12/2022 20:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:51 | 2022-12-10
13:36 | 2022-12-10
13:23 | 2022-12-10
11:40 | 2022-12-10
11:37 | 2022-12-10
11:20 | 2022-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website