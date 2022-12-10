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وزارة الخارجية الإيرانية: اتهام إيران بتزويد روسيا بالمسيرات غير صحيح ولا أساس له ولا أدلة تؤكده

Lebanon 24
10-12-2022 | 08:05
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