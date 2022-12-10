رئيس حزب الكتائب في افتتاح ورشة عمل صحية بيئية في بيت الكتائب: هدفنا الأول هو حماية اللبنانيين ليس فقط بالأمن، بل بالصحة ايضا ومن خلال المحافظة على نظافة البيئة

Lebanon 24