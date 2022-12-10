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خروج قائد المنتخب المغربي رومان سايس بسبب الإصابة وتعويضه بأشرف داري في ربع نهائي كأس العالم ضدّ البرتغال

Lebanon 24
10-12-2022 | 11:17
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