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رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني تؤجل الانتخابات المحلية في البلديات الشمالية إثر التطورات الأمنية الأخيرة (وكالة الأناضول)

Lebanon 24
10-12-2022 | 11:20
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