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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: بدء مناورات عسكرية بشكل مفاجئ بهدف تعزيز الجاهزية على الجبهة الشمالية (الجزيرة)

Lebanon 24
10-12-2022 | 14:04
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