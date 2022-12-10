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سفير بكين لدى السعودية لـ"الشرق": قادة الصين والمملكة سيجتمعون مرة كل عامين
Lebanon 24
10-12-2022
|
15:17
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