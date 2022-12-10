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إيران تستدعي السّفير الصّيني لديها للاحتجاج على ما ورد في بيان القمّة الخليجيّة الصينيّة بشأن الجزر الإيرانيّة (الميادين)

Lebanon 24
10-12-2022 | 15:53
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