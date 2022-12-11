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الامارات تطلق المستكشف الفضائي "راشد" نحو القمر في مهمة تستغرق 5 أشهر، على أن يهبط على سطحه في نيسان 2023 (العربية)

Lebanon 24
11-12-2022 | 02:52
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