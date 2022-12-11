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الراعي: السلطة التي تقرر غير موجودة في لبنان وليس هناك أي احترام للشراكة والتعددية ولا للميثاقية

Lebanon 24
11-12-2022 | 03:36
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