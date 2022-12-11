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الراعي: أفضل ما يمكن ان تقوم به الحكومة ولاسيما رئيسها العمل لاسراع انتخاب رئيس

Lebanon 24
11-12-2022 | 03:43
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من فندق الحبتور: ما تقومُ به حكومتُنا في الوقت الراهنِ هو العملُ المطلوبُ دستورياً ووطنياً ونحن نقوم بواجباتنا مع سائرِ الوزراء بكلِ ضميرٍ حيٍ لتمرير هذه المرحلةِ الصعبة في انتظار انتخابِ رئيسِ الجمهورية
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