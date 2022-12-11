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وزراء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يعلنون تعليق عضويتهم في حكومة إقليم كردستان العراق (سكاي نيوز)

Lebanon 24
11-12-2022 | 04:09
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