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الاتحاد البرتغالي: 10 لاعبين منهم كريستيانو رونالدو يبقون مع عائلاتهم في قطر رغم الخروج من كأس العالم

Lebanon 24
11-12-2022 | 05:17
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