أوساط حُكومية لقناة الـ"MTV": اللقاء الأخير بين ميقاتي والأمير محمد بن سلمان أمس السبت كان جيداً وهو ليس الأول من نوعه وقد سبقته لقاءات سابقة حصلت في أكثر من مناسبة

Lebanon 24