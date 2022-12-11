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أوساط حُكومية لقناة الـ"MTV": اللقاء الأخير بين ميقاتي والأمير محمد بن سلمان أمس السبت كان جيداً وهو ليس الأول من نوعه وقد سبقته لقاءات سابقة حصلت في أكثر من مناسبة

Lebanon 24
11-12-2022 | 07:05
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