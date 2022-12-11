أوساط حُكومية للـ"MTV": اللقاء الذي حصل بين ميقاتي وبن سلمان جاء نتيجة اتصالات سابقة ولا صحة للمعلومات التي تحدثت عن تدخل فرنسي لحصول هذا اللقاء

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