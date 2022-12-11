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"سي إن إن": روسيا عرضت على أميركا الإفراج عن العقيد كراسيكوف من ألمانيا مقابل سجناء أميركيين

Lebanon 24
11-12-2022 | 07:35
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