التحكم المروي: حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى الزلقا وكذلك حركة كثيفة على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية وصولا الى ذوق مكايل

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