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التحكم المروي: حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى الزلقا وكذلك حركة كثيفة على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية وصولا الى ذوق مكايل
Lebanon 24
11-12-2022
|
10:12
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