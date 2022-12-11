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باسيل: لا قيمة لأي تفاهم وطني يناقض الشراكة المتوازنة ووسط عدم احترام الشراكة فإننا نصبح بمشكلة ميثاق

Lebanon 24
11-12-2022 | 14:37
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باسيل: لا نوافق على قاعدة "اختيار رئيس يحمي المقاومة" فالمقاومة جزء من المشروع ويجب حمايتها لحماية الدولة والمشروع هو الدولة والهدف هو الدولة والمقاومة جزء من المشروع ونريد رئيساً يحمي الدولة ويحمي الشراكة في الدولة ويحمي المقاومة
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