Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: حكومة تصريف الأعمال عقدت اجتماعاً لاتخاذ قرارات قسم كبير منها غير مُلح وسط غياب رئيس وبغياب 8 وزراء

Lebanon 24
11-12-2022 | 14:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العمل مصطفى بيرم بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: نحنُ ملتزمون بالدستور وندعو لانتخاب رئيسٍ للجمهورية بأسرع وقت ممكن والحكومة معنية بتصريف الأعمال والقيام بواجبها
lebanon 24
12/12/2022 03:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: أعلنّا سابقاً أن لدينا نيّة لعقد جلسة مجلس الوزراء عند الضرورة والموضوع الخاص بالمستشفيات يعتبر مُلحّاً جداً مثله مثل البنود الأخرى الموجودة ضمن جدول الأعمال
lebanon 24
12/12/2022 03:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: حكومة تصريف اعمال ناقصة الصلاحيات لا تستطيع ان تجتمع ولا تأخد قرارات ولا تستطيع ان تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية وهي اصلاً فاقدة الصلاحية والثقة من المجلس النيابي
lebanon 24
12/12/2022 03:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ليس عادياً أبداً أن يعمل مجلس الوزراء بطريقة طبيعية في ظلّ غياب رئيس للجمهورية وأنا أطلب تصحيحاً والعودة عن الخطأ الذي حصل
lebanon 24
12/12/2022 03:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:38 | 2022-12-11
19:34 | 2022-12-11
19:33 | 2022-12-11
18:51 | 2022-12-11
18:50 | 2022-12-11
18:18 | 2022-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website