باسيل: لست مُرشحاً لرئاسة الجمهورية و"الثنائي الشيعي" وقف وراء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إذ لا يمكنه أن يقوم بما قام به منفرداً ووحيداً

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